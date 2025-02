Bud Light was just the tip of the woke iceberg! Here is a list of more than 250 companies, who sold out to the woke mob, along with links to each company’s virtue signaling statements:

23andme: https://archive.is/Mjbwk

72andSunny: https://archive.is/B1x7Y

AbbVie: https://archive.is/Q2Vqj

Abbey Road Studios: https://archive.is/AJlrg

The Academy (Oscars): https://archive.is/cNRYf

Activision Blizzard: https://archive.is/qfRJ1

Adidas: https://archive.is/ezQ22

Airbnb: https://archive.is/GmMjl

Alaska Airlines: https://archive.is/wnICf

Amazon: https://archive.is/lBR4u

AMD: https://archive.is/i3krt

American Airlines: https://archive.is/XBwhw

American Express: https://archive.is/kzWXa

American Apparel: https://archive.is/ETfYw

Apple Music: https://archive.is/cj97E

Ancestry: https://archive.is/5Q9JW

Armani: https://archive.is/hX6Yw

Astro Gaming: https://archive.is/9aWhf

AT&T: https://archive.is/OzC04

Atlantic Records: https://archive.is/65QQq

AWS: https://archive.is/NXNAG

AXE: https://archive.is/Xpxhw

Barclays Bank: https://archive.is/9EAl4

Barnes & Noble: https://archive.is/PCPKn

Bandcamp: https://archive.is/5QQBT

Bank of America: https://archive.is/FH1O0

Bayer: https://archive.is/iT3EG

Bergdorf Goodman: https://archive.is/nQiPA

Bethesda: https://archive.is/2xeNE

Ben & Jerry’s: https://archive.is/BqHRv

Billboard: https://archive.is/Ruuv8

BMW: https://archive.is/lRN51

BP: https://archive.is/0qSwy

Booking.com: https://archive.is/CZAs7

Boost Mobile: https://archive.is/pLnAf

Bratz: https://archive.is/vOA1d

Burger King: https://archive.is/U9VzB

Bungie: https://archive.is/81KHV

Burberry: https://archive.is/ha0jP

Burt’s Bees: https://archive.is/4NbLi

Cadillac: https://archive.is/bS60C

Call of Duty: https://archive.is/DEJA6

Capcom: https://archive.is/S1BgN

Capitol Records: https://archive.is/jeUpY

Canada Goose: https://archive.is/y2nLo

Cartoon Network: https://archive.is/CxAd7

Chick-fil-A: https://archive.is/yiviH

Chipotle: https://archive.is/Rk9zI

Cisco: https://archive.is/fNvdP

Citigroup: https://archive.is/36fkF

Coca Cola: https://archive.is/bzTHi

Colourpop Cosmetics: https://archive.is/AapIR

Conde Nast: https://archive.is/ChMdI

Converse: https://archive.is//sKjmg

CORSAIR: https://archive.is/5S5DY

Creative Commons: https://archive.is/kPdCO

Criterion Collection: https://archive.is/JZ2Sd

Crunchyroll: https://archive.is/q7Ucj

CW: https://archive.is/JumZU

CVS: https://archive.is/DbBSV

DHL Express: https://archive.is/r4Pmp

Dell: https://archive.is/IeI9j

Degree: https://archive.is/SItaW

Devolver Digital: https://archive.is/xcaEH

DIRECTV: https://archive.is/hhBG4

Discord: https://archive.is/hGtDw

Disney: https://archive.is/wldfM

Doritos: https://archive.is/nLHv0

DoorDash: https://archive.is/vhTW2

Doulingo: https://archive.is/v9Wpk

Dribbble: https://archive.is/TDWFY

Dropbox: https://archive.is/O2ygm

E! News: https://archive.is/3PJyz

EA: https://archive.is/92ALS

Eaton: https://archive.is/ezfyE

eBay: https://archive.is/TYTIz

Eight Sleep: https://archive.is/IiV7n

ESPN: https://archive.is/1I5Tf

Etsy: https://archive.is/FtTof

FedEx: https://archive.is/kKVJp

Fender: https://archive.is/OGjBM

Figma: https://archive.is/hNpcE

FILA: https://archive.is/d6bZ6

Fitbit: https://archive.is/Smx2g

Foot Locker: https://archive.is/XRL65

Formula 1: https://archive.is/FCpBG

FOX: https://archive.is/p2BvT

Frosted Mini Wheats: https://archive.is/vrEYN

Funimation: https://archive.is/sfN8E

GameSpot: https://archive.is/zEkO3

Gartner: https://archive.is/QC8tz

Gatorade: https://archive.is/fo7wl

Genentech: https://archive.is/phHtt

General Motors: https://archive.is/IP0a6

Gibson: https://archive.is/qJYZY

Glossier: https://archive.is/IYlXB

GoDaddy: https://archive.is/VEMk4

Goldman Sachs: https://archive.is/TA2h0

GoFundMe: https://archive.is/Be0fJ

Google: https://archive.is/DK2T8

GoPro: https://archive.is/Aakvo

Gorilla Glue: https://archive.is/0R9ya

Grammarly: https://archive.is/Su1PT

Grindr: https://archive.is/Z6KcW

Guerilla Collective: https://archive.is/TTchM

Gumroad: https://archive.is/oZMr7

Gushers: https://archive.is/3Dju7

Habitat for Humanity: https://archive.is/B81pI

Harry’s: https://archive.is/mE4NN

HBO: https://archive.is/oiUyY

HBO Max: https://archive.is/LGsPt

Headup: https://archive.is/G8ygg

Help Scout: https://archive.is//D8DCs

Hershey’s: https://archive.is/ZQ5zD

H&M: https://archive.is/A9ONJ

Home Depot: https://archive.is/KjUtA

Honda: https://archive.is/4UYtd

HP: https://archive.is/BO2tc

Hulu: https://archive.is/4CyO2

Humana: https://archive.is/RMRmE

Humble Bundle: https://archive.is/YXDb6

HyperX: https://archive.is/ZfHYp

IBM: https://archive.is/ij3Q1

IKEA: https://archive.is/piwcs

IMAX: https://archive.is/OiCj1

Indiegogo: https://archive.is/jrDZk

itch.io: https://archive.is/UTsTi

Intel: https://archive.is/93D5q

Invision: https://archive.is/UZkK1

ITV: https://archive.is/yD1pS

Kickstarter: https://archive.is/0zwng

Lacoste: https://archive.is/T7nwc

Lego: https://archive.is/UKFhD

Levi’s: https://archive.is/KizLO

Lenovo: https://archive.is/aRuDu

Lexus: https://archive.is/71b2c

LinkedIn: https://archive.is/sX5zb

L’Oreal Paris: https://archive.is/Jfelo

Logitech: https://archive.is/vf6J7

Lowe’s: https://archive.is/V5UFz

Lucky Brand: https://archive.is/fY2Mw

Lululemon: https://archive.is/rjCRV

Louis Vuitton: https://archive.is/nGZe8

Lyft: https://archive.is/UXl3k

Madden NFL: https://archive.is/CTUoi

Marvel: https://archive.is/Ptup6

Mastercard: https://archive.is/K0n1d

MATTEL: https://archive.is/bvsqN

McAfee: https://archive.is/IGXA1

McDonald’s: https://archive.is/jOZ65

Merck: https://archive.is/Uq30E

Mercedes Benz: https://archive.is/bs8y6

Met Life: https://archive.is/Dukhi

Metropolitan Opera: https://archive.fo/wecQ2

Microsoft: https://archive.is/A7Vjv

Mozilla: https://archive.is/m1aLg

Napster: https://archive.is/fVY1s

NASCAR: https://archive.is/LG2hU

Ncsoft: https://archive.is/OVPVP

Netflix: https://archive.is/UVSEr

New Balance: https://archive.is/NyGnG

New York Life: https://archive.is/HVVVk

NFL: https://archive.is/G4yq4

NHL: https://archive.is/lYbyG

Niantic: https://archive.is/UdKYR

Nickelodeon: https://archive.is/JWSPQ

Nike: https://archive.is/UXYBy

Nintendo: https://archive.is/5UOjp

Nordstrom: https://archive.is/A7mUU

North Face: https://archive.is/rq1Cb

Old Spice: https://archive.is/1UK5d

OnlyFans: https://archive.is/EFs5C

Paramount Pictures: https://archive.is/ixXHd

Paramount Group: https://archive.is/BCAX3

Patreon: https://archive.is/wzfM5

Peloton: https://archive.is/d36k7

Pepsi Co: https://archive.is/9S5ow

Pfizer Inc: https://archive.is/A6hby

Playstation: https://archive.is/52Vvl

Plex: https://archive.is/9szCf

Pokemon: https://archive.is/p9zuP

Popeye’s Chicken: https://archive.is/CzlHd

Pop-Tarts: https://archive.is/8cMGG

Pornhub: https://archive.is/nciUB

Porsche: https://archive.is/VrmlZ

Pringles: https://archive.is/1WpA1

Procter & Gamble: https://archive.is/JSMO4

Puget Systems: https://archive.is/4Zcu7

PUMA: https://archive.is/lHx9j

Pusheen: https://archive.is/71dL1

Qualcomm: https://archive.is/syYmb

Quicken Loans: https://archive.is/SmDfJ

Reddit: https://archive.is/H09M8

RedHat: https://archive.is/ObTZu

Red Lobster: https://archive.is/aIUyy

Red Wing: https://archive.is/LLCVv

Reebok: https://archive.is/v0nat

Reese’s: https://archive.is/Rc4pJ

Rice Krispies: https://archive.is/U4Zn9

Riot Games: https://archive.is/2XH97

Rockstar Games: https://archive.is/QdcPI

Salesforce: https://archive.is/t1qZB

Sanofi: https://archive.is//ErmGO

Scholastic: https://archive.is/fFmX3

Sega: https://archive.is/9YyUJ

Sesame Street: https://archive.is/5he9K

Society Generale: https://archive.is/IoUgp

Showtime: https://archive.is/YTPVw

Sketch: https://archive.is/QvXDT

Slack: https://archive.is/gF9ym

Sephora: https://archive.is/Gm7Rc

Shopify: https://archive.is/iq5jB

Skillshare: https://archive.is/JX5em

Snap: https://archive.is/HcGGQ

Snapchat: https://archive.is/5reL4

Sony: https://archive.is/1PtlU

Soundcloud: https://archive.is/H3ZDC

Spotify: https://archive.is/ufTeo

Square Enix: https://archive.is/qmPIX

STARZ: https://archive.is/eQ4YG

Starbucks: https://archive.is/EENlS

Star Wars: https://archive.is/xnSgt

Subway: https://archive.is/D5F8H

Supreme NY: https://archive.is/KqeQs

Sysco Corporation: https://archive.is/WyXx8

Taco Bell: https://archive.is/LLY9l

Target: https://archive.is/YoIrO

TBS: https://archive.is/N0QhU

Tesco: https://archive.is/hZS7B

Thatgamecompany: https://archive.is/7po1C

Ticketmaster: https://archive.is/VkhNC

TikTok: https://archive.is/bt2vy

Timberland: https://archive.is/HZtxv

Tinder: https://archive.is/YaY2y

TMobile: https://archive.is//KB2lG

Tumblr: https://archive.is/i9fMQ

Twitch: https://archive.is/DAmR5

Twitter: https://archive.is/auIgi

Uber: https://archive.is/RrScn

Uber Eats: https://archive.is/UwwQS

Ubisoft: https://archive.is/0qMff

Ugg: https://archive.is/YZuWv

Ulta Beauty: https://archive.is/6ZESx

Under Armor: https://archive.is/WuYMM

UnitedHealth: https://archive.is/rzQXF

Vanguard: https://archive.is/Y12IM

Vans: https://archive.is/5nYag

VeggieTales: https://archive.is/ocjzA

Verizon: https://archive.is/hPZoJ

VERSACE: https://archive.is/wWsxK

Vevo: https://archive.is/MVtrR

Via: https://archive.is/fFIvU

ViacomCBS: https://archive.is/uCGXy

Virgin Records: https://archive.is/QiykN

Virta: https://archive.is/7e9KT

VIZ: https://archive.is/eMuIW

Vivaldi: https://archive.is/QO9do

Warner Bros https://archive.is/F1Tqn

Warner Records: https://archive.is/Mm6qb

Well’s Fargo: https://archive.is/CGA4n

Wendy’s: https://archive.is/7X4Nu

WeWork: https://archive.is/TEpa7

XBox: https://archive.is/6zdVS

Yamaha Music: https://archive.is/ANDkF

Yelp: https://archive.is/eU4NS

YouTube: https://archive.is/5qz6a

Zara: https://archive.is/t2QeR

Zildijian: https://archive.fo/o6Tqi

Zoom: https://archive.is/7o03X

